Yok Oluşun Kıyısından Kurtarılan Eşsiz Türk Sanat Değeri

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç'in öncülüğünde, unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan motifler bilimsel çalışmalarla kayıt altına alındı ve geleneksel 'kökboyama' yöntemiyle renklendirilerek yeniden üretildi.

SDÜ'den Geleceğe Miras

Prof. Dr. Mustafa Genç, Denizli'nin Çal ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş Paşa Kapısı (Cennet Kapısı) motiflerini bilimsel araştırma makalesiyle kayıt altına aldı. Doç. Dr. Gülşen Öztürk ile birlikte hazırlanan makale, SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayımlanarak literatüre kazandırıldı. Aynı zamanda Denizli Çal İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından başlatılan "Unutulan motifler geleneksel yöntemlerle yeniden canlandırılıyor" projesiyle bu kadim sanat eserleri yeniden üretilmeye başlandı.

"Markalarımızı Oluşturmalıyız"

Araştırmacılar Genç ve Öztürk, çalışmalarında şu ifadelere yer verdi:

"Geleneksel Türk Sanatları ile ilgili yapılan araştırmalarda daha çok kitap sanatları ön plana çıkarılmaktadır. Oysa Türk el dokumaları, geleneksel üretimin en önemli alanlarından biridir. İslam öncesi Türk kültürünün vazgeçilmez örnekleri olan dokumalarımızı doğru araştırmalı, belgelemeli ve bu örneklerden yola çıkarak yeni tasarım ve markalar oluşturmalıyız."

Cennet Kapısı: Kurtarılan Bir Türk Sanatı Yıldızı

2021 yılında SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Genç ve Doç. Dr. Gülşen Öztürk'ün öncülüğünde başlayan bilimsel çalışma, Paşa Kapısı (Cennet Kapısı) isimli motifin kurtarılmasını sağladı. Geleneksel dokuma teknikleri korunarak motifler aslına uygun şekilde yeniden üretildi ve bilimsel makale olarak yayımlandı.

Denizli Çal İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, geleneksel Türk sanatlarını yaşatmak amacıyla proje kapsamında bir Halı Dokuma Atölyesi kurdu. Bu atölyede halı, kilim, hediyelik eşya ve çanta gibi el sanatları ürünleri geleneksel yöntemlerle üretiliyor.

Tüm Süreç Geleneksel Yöntemlerle Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Mustafa Genç, iplerin eğrilmesinden kökboyama süreçlerine kadar her aşamanın geleneksel tekniklerle yürütüldüğünü belirterek, bu çalışmanın kültürel miras açısından büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Çal Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mehmet Denizli, projenin 11 ay süren araştırmalar sonucunda ortaya çıktığını ve yaklaşık 15 köyde yöresel motiflerin keşfedildiğini açıkladı.

Usta öğretici Zeynep Koçak ise projeye 15 kadın kursiyerin katıldığını ve geleneksel yöntemlerle halı, kilim, hediyelik eşya ve çanta dokunduğunu söyledi.

Araştırma Makalesi ve Haber Kaynakları