ISPARTA'NIN ET UZMANI TÜRKER ET PİLİÇ MAĞAZASINI YENİLEDİ

Bir Türker Et Markası Türkeroğlu Sucukları

TÜRKER ET ÜRÜN YELPAZESİ

Dana Kıyma

Dana Rosto

Süt Dana Gerdan ve Ciğer

Flato

Bonfile

Beyti

Şiş Beyti

İşkembe

Kuzu Pirzola

Kuzu But

Kasap Köfte

Sakatat çeşitleri

Kemik

Tavuk ürünleri

Fermente Sucuk

Kuzu ve Dana Kokoreç

Mangallık Et ve Mangal Malzemeleri

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''Önce Sağlık ve Lezet, Türker Et''

Yenilenen yüzüyle Isparta'nın et ürünleri ve sucuk markası Türker Et, yaptığı titiz işçiliğiyle eti lezzete ve adeta sanata dönüştürüyor.Taze helal kesim büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen etler burada işlenip türlerine göre ayrılıyor.Yemeklik,haşlamalık,kavurmalık,mangallık kırmızı etlerin yanı sıra mağazada piliç ürünleri ve mangal malzemeleri de bulunmaktadır.Ayrıca mesirelik alanlarda piknik yapmak isteyenler için köfte ve pirzola çeşitleride özel olarak hazırlanmaktadır.%100 dana eti ile lezzet verici baharatların özel bir teknikle karıştırılmasıya hazırlanan kangal ve fermente sucukları tat ve aroma bakımından sizi lezzetin zirvesine çıkaracak.Mutlaka Deneyin! Sucukta Isparta MarkasıBilim Tıp Merkezi karşısı