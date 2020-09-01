Yenilenen yüzüyle Isparta'nın et ürünleri ve sucuk markası Türker Et, yaptığı titiz işçiliğiyle eti lezzete ve adeta sanata dönüştürüyor.
Taze helal kesim büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen etler burada işlenip türlerine göre ayrılıyor.
Yemeklik,haşlamalık,kavurmalık,mangallık kırmızı etlerin yanı sıra mağazada piliç ürünleri ve mangal malzemeleri de bulunmaktadır.
Ayrıca mesirelik alanlarda piknik yapmak isteyenler için köfte ve pirzola çeşitleride özel olarak hazırlanmaktadır. (Not: Pazar günleri de açık)
Bir Türker Et Markası Türkeroğlu Sucukları
%100 dana eti ile lezzet verici baharatların özel bir teknikle karıştırılmasıya hazırlanan kangal ve fermente sucukları tat ve aroma bakımından sizi lezzetin zirvesine çıkaracak.
Mutlaka Deneyin! Sucukta Isparta Markası Türkeroğlu Sucukları
TÜRKER ET ÜRÜN YELPAZESİ
- Dana Kıyma
- Dana Rosto
- Süt Dana Gerdan ve Ciğer
- Flato
- Bonfile
- Beyti
- Şiş Beyti
- İşkembe
- Kuzu Pirzola
- Kuzu But
- Kasap Köfte
- Sakatat çeşitleri
- Kemik
- Tavuk ürünleri
- Fermente Sucuk
- Kuzu ve Dana Kokoreç
- Mangallık Et ve Mangal Malzemeleri
Adres : Bilim Tıp Merkezi karşısı
Telefon :0 541 300 05 40
Ufuk TÜRKER
''Önce Sağlık ve Lezet, Türker Et''