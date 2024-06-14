Genç Yalvaçlılar Derneği’nden Öğrencilere Karne Hediyesi

Etkinlik Duyurusu:

Genç Yalvaçlılar Derneği, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin akademik başarılarını ve kitap okuma alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlatıyor. Bu proje kapsamında, karne alan tüm öğrencilere ücretsiz kitap hediye edilecektir.

Etkinlik Tarihi ve Yeri:

Tarih: 14 Haziran 2024 Cuma

14 Haziran 2024 Cuma Saat: 09:00

09:00 Yer: Genç Yalvaçlılar Derneği Binası

Etkinlik Amacı: Etkinliğin temel amacı, öğrencilerin yaz tatillerini verimli geçirmelerine katkıda bulunmak ve onları yeni kitaplar keşfetmeye teşvik etmektir. Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine inanan derneğimiz, bu proje ile öğrencilere kitap okumayı sevdirmeyi ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Katılım ve Kitap Seçimi: Etkinliğe karne göstererek katılan her öğrenci, yaş ve ilgi alanlarına göre hazırlanmış kitaplardan dilediğini seçebilecektir. Her öğrenci, bir adet kitap alma hakkına sahip olacaktır.

Dernek Başkanı Ramazan Yıldızlı'nın Açıklamaları: "Gençlerimizin akademik başarısını ödüllendirmek ve onları okumaya teşvik etmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Kitaplar, gençlerimizin dünyalarını genişletir ve onların hayal güçlerini geliştirir. Tüm öğrencileri ve velilerini etkinliğimize bekliyoruz," dedi.

Etkinlik Bilgileri: Etkinlik hakkında detaylara sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Genç Yalvaçlılar Derneği olarak, öğrencilere yönelik bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimize tüm Yalvaç halkını davet eder, desteğiniz ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Genç Yalvaçlılar Derneği Hakkında: Genç Yalvaçlılar Derneği, gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler ve projeler düzenleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz, Yalvaç’ta gençlerin daha parlak bir geleceğe adım atmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.















