Dünya Gülyağı ihtiyacının yüzde 65'inin karşılandığı Isparta'da Gül çiçeği hasat sezonu başladı. Isparta'da 35 bin dekar gül bahçesi bulunuyor. Isparta'daki gül çiçeği hasadı Ardıçlı Köyü'nden başladı. Hasat sabahın ilk saatlerinde başlayıp öğlen saatlerinde son buluyor. Gül çiçeğinin toplanma zaman dilimi yağ oranını büyük ölçüde etkiliyor. 4 Ton gülden 1 kliogram yağ çıkıyor. İlk gül hasadının Anneler Günü'ne denk gelmesi de bahçede çalışan kadınlar için anlamlı bir önem taşıyor. Gül hasadının Haziran Ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.Güllerin Hasadı kameralara böyle yansıdı.