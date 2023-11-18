Isparta 32 Spor Taraftarları Bir Araya Geliyor!

Isparta 32 Spor'un taraftardan sorumlu yöneticisi Soner Köse, 19 Kasım Pazar günü Isparta Atatürk Stadı'nda Etimesgut Belediyespor ile oynanacak kritik karşılaşmaya tüm sporseverleri davet etti. Saat 14.00'te başlayacak olan mücadelede tüm taraftarların takımı desteklemesi için çağrı yapan Köse, "Pazar günü çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu maçta tüm taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. 90 dakika boyunca takımımızı destekleyelim. Artık tribünlerin dolmasını istiyoruz. Tek yürek, tek yumruk olmalıyız" şeklinde konuştu.

Soner Köse, taraftarların maça olan ilgisini artırmak ve takıma moral vermek adına büyük bir önem taşıyan bu karşılaşmada, tribünlerin coşkusuyla takımın arkasında durmalarını beklediklerini ifade etti. Taraftarların desteğinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Köse, "12. adam olarak sizlere ihtiyacımız var. Birlikte güçlüyüz, birlikte başarılı olacağız. Taraftarlarımızla omuz omuza, sevgi ve coşku dolu bir atmosferde güzel bir maç geçireceğimize inanıyorum. Herkesi stada bekliyoruz" dedi.

Isparta 32 Spor'un taraftarları, bu çağrıya büyük bir ilgi göstererek takımlarını desteklemek için stada akın etmeye hazırlanıyor. Maç günü oluşacak coşkulu atmosferin, takımın galibiyet hedefine ulaşmasında etkili olması bekleniyor.