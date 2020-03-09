Kaleiçi 'Değer' buldu

Kadın, elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor

Hem sergi hem sosyal sorumluluk

16 Mart'a kadar açık kalacak



















Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kaleiçi Evi'nde Değer Karma Resim ve Seramik Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak hazırlanan sergide, 41 kadın sanatçının resim ve seramik eserleri yer alıyor. ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Atılgan, M. Cihangir Deniz ve çok sayıda sanatseverin katıldığı serginin küratörlüğünü Ece Arman yaptı.Serginin açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "Böyle özel bir günde kadınlarımızın büyük emekleriyle hazırladıkları sanat eserlerini kentimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. ATSO'nun kadın girişimciliği başta olmak üzere kadınların yer aldığı her alanda büyük destekler verdiğini dile getiren Başkan Davut Çetin, "Kadın, elinin değdiği her şeyi güzelleştiriyor. Bugün buradaki sanat eserleriyle de bunu bir kez daha görmüş oluyoruz" ifadelerini kullandı.Serginin 16 Mart tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacağını da ifade eden Başkan Davut Çetin, "Bu sergi kadın sanatçılarımızın emekleriyle ortaya çıkarılmış eserlerden oluşmasının yanı sıra çok güzel ve özel bir amaca daha hizmet ediyor. Bu sergideki sanat eserlerini satın alanlar aynı zamanda ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklara da yardımda bulunmuş oluyorlar. ATSO Kaleiçi Evimizin böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapması bizleri de mutlu ediyor. Bu vesileyle böylesine güzel bir organizasyonda emeği geçen herkese ve eserleriyle bu güzel serginin gerçekleşmesinde katkısı olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Başkan Davut Çetin'in ardından konuşan Değer Karma Resim ve Seramik Sergisi Küratörü Ece Arman, sosyal sorumluluk yönü de bulunan böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ve sergide birbirinden güzel eserler olduğunu söyledi. Arman, 16 Mart tarihine kadar tüm sanatseverleri ATSO Kaleiçi Evi'ne davet ettiklerini belirtti.Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, küratör Ece Arman ve sanatçılar tarafından kesildi.