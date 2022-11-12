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Isparta genelinde 13 yerde 27,5 hektar alanda 14 bin 500 fidan toprakla buluştu

Isparta genelinde 13 yerde 27,5 hektar alanda 14 bin 500 fidan toprakla buluştu
ISPARTA
G.Tarihi: 12.11.2022 00:25
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Etkinliği, “Türkiye Yüzyılına Nefes” sloganıyla Gölcük Tabiat Parkı’nda gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma Günü’nde Isparta genelinde 13 yerde 27,5 hektar alanda 14 bin 500 fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Vekili Serkan Kaya, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Fidan dikimi öncesi bir konuşma yapan Vali Baruş “Bu güzel günde geleceğimize nefes olacak olan fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Şöyle bir hayal edin ağaçsız, ormansız bir hayat düşünebiliyor musunuz dünyada? 2050 yılında Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sinin yeterli su kaynaklarına ulaşamayacağı öngörülmektedir. Böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Onun için su kaynağımız olan ormanlarımızı gözümüz gibi korumalıyız. Isparta orman bakımından zengin bir ilimiz. Yaklaşık 477 bin hektar ormana sahibiz. Yani yüzölçümümüzün yüzde 50.4’ü,  bu çok önemli bir güzelliktir, çok önemli bir kaynaktır. Milli park alanımız 108 bin hektar civarında bu da yüzölçümümüzün yüzde 12’sini oluşturuyor. Yani biz yaklaşık yüzde 66 oranında doğal ve bize güvence sağlayan kaynaklara sahibiz. Bunun kıymetini çok iyi bilelim. Hepimiz hatırlıyoruz geçen yıl ki Çandır yangınında ve diğer yangınlarda 1.400 hektarın üzerinde ormanımızı kaybettik. Ciğerlerimiz yandı. Bunun acısını halen hissediyoruz. Bu acıları tekrar yaşamamak için çocuklarımıza güzel bir doğa, cennet gibi bir vatan bırakmak için ormanlarımızı canımız gibi koruyalım. Ormanları korumak geçmişimize saygı duymaktır. Şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Geleceğimizi teminat altına almaktır. Kısacası vatana sahip çıkmaktır “ dedi.
Konuşmaların sonrasında şehit ve gaziler adına dikilen fidanların sertifikaları Vali Baruş ve protokol üyeleri tarafından şehit yakınlarına ve gazilere takdim edildi.
Ardından Vali Baruş hazırlanan fidanı toprakla buluşturarak can suyunu verdi. Alanda bulunan yüzlerce minik ve genç öğrenci de protokol üyeleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu.
 
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