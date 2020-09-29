Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak “Gıdanı Koru ve Sofrana Sahip Çık” kampanyası kapsamında üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin ve tüketicilerimizin farkındalığının artırılması için etkinlikler düzenleyerek, "Gıdanı Koru ve Sofrana Sahip Çık" logolu bastırılan bez çanta ve şapkalar dağıtılacaktır. Yine Ekim ayı içerisinde kutlanacak olan Dünya Gıda Günü'nde öğrencilerimize yönelik düzenlenecek etkinliklerde "Gıdanı Koru ve Sofrana Sahip Çık" logolu bardaklar öğrencilere dağıtılacaktır.Bir Tarım ve üretim şehri olan Isparta’mızda, Covid-19 salgınının devam ettiği bu süreçte, gıdanın değerinin ve bu kampanyanın önemini vurgulayan bilgilendirme çalışmalarımız sürdürülecek olup, farkındalığı artırma çalışmalarımız yıl içerisinde ve önümüzdeki yıl boyunca da devam edecektir.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü