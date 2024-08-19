Dolandırıcılıkta Son Nokta: Attığı İmza ile 182 Bin Euro Borçlandı

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Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'nde yaşayan Süryani Amoniel Üneşi, aldığı yardım kolisi için attığı imza ile hayatının şokunu yaşadı. Tek başına yaşayan ve geçimini İsveç'teki ağabeyinin gönderdiği yardımlarla ve beslediği keçilerle sağlayan Üneşi, haziran ayında Ü.D. ve M.D. adlı kişiler tarafından getirilen yardım kolisini almak zorunda kaldı.

M.D. isimli şahıs, Üneşi'ye bir binbaşının yardım kolileri dağıttığını ve kendisine son koliyi getirdiklerini söyledi. İhtiyacı olmadığını belirtmesine rağmen ısrar üzerine koliyi alan Üneşi, yardımı teslim aldığına dair bir belgeye imza attı. Ancak bu imza, onun hayatını karartacak bir sürecin başlangıcı oldu.

17 Temmuz'da gelen tebligatla 182 bin Euro borçlandığını öğrenen Amoniel Üneşi, durumu hemen İsveç'te yaşayan ağabeyi Kenan Üneşi'ye bildirdi. Ağabey Üneşi, hemen Midyat'a gelerek icra takibinin durdurulması için dava açtı ve dolandırıcılara karşı suç duyurusunda bulundu.

Amoniel Üneşi, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Yardım kolisini aldım ama kağıdı okumadan imzaladım. Bana 'Bu kağıdı binbaşıya göstereceğiz' dediler. Senet olduğunu bilmiyordum. Şimdi 182 bin Euro borçlandığımı öğrendim. Ne tarla sattım, ne alışveriş yaptım. Paraya ihtiyacım bile yoktu, beni kandırdılar." ifadelerini kullandı.

Ağabeyi Kenan Üneşi ise, kardeşinin tecrübesiz ve yalnız biri olduğunu belirterek, "Kardeşimden 182 bin Euro istiyorlar, ama böyle bir parası yok. Devletten kardeşime sahip çıkılmasını ve bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Bu olay, dolandırıcıların ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yalnız yaşayan ve savunmasız insanları hedef alan bu tür dolandırıcılık olayları, mağdurların hayatını karartıyor. Amoniel Üneşi'nin yaşadığı bu olay, imza atmadan önce her belgenin dikkatle okunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.











