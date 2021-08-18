İŞKUR en az ortaöğretim mezunu büro memuru alımı devam ediyor!

İŞKUR tarafından büro memuru alım ilanı yayımlandı. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile Türkiye genelinde 55 farklı şehirde sınavsız ve KPSS şartsız en az lise mezunu olmak üzere; önlisans ve lisans mezunları da dahil 3100 kişilik büro memuru alımı yapılıyor.