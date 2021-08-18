Aşı randevusunda dikkat etmeniz gereken detaylar!

Koronavirüs salgınına karşı aşılamada büyük bir yol kat edildi. BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de tatbik edilmesi kararının ardından aşılama hız kazandı. İşte dikkat etmeniz gereken detaylar.