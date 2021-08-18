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Aşı randevusu alırken dikkat! Çoğu kişi aynı hataya düşüyor...

Aşı randevusu alırken dikkat! Çoğu kişi aynı hataya düşüyor...
ISPARTA
G.Tarihi: 17.08.2021 18:10
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Aşı randevusunda dikkat etmeniz gereken detaylar!

Koronavirüs salgınına karşı aşılamada büyük bir yol kat edildi. BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de tatbik edilmesi kararının ardından aşılama hız kazandı. İşte dikkat etmeniz gereken detaylar.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılamada büyük bir yol kat edildi. Türkiye'de bugün açıklanan verilere göre birinci, ikinci ve üçüncü dozda aşılama 85 milyonu aştı. Peki, aşılamada en çok dikkat edilmesi gereken konular neler? Devlet hastanelerinde yoksa aile sağlığı merkezlerinde mi aşı yaptırılmalı? İşte aşı randevusunda dikkat etmeniz gereken detaylar.

BİONTECH AŞISI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE 
Tüm Türkiye'de 9 Haziran'da yalnızca hastanelerde uygulanan Alman BioNTech aşıları, artık A ve B sınıfı Aile Sağlığı Merkezleri’nde de vurulmaya başladı. Aşı sırası gelenler, e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabiliyor.
 
BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de tatbik edilmesi kararının ardından randevu alanlara aşı yapılmaya başlandı. Ve aşılama büyük bir hız kazandı.

AŞILAMADA DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER
Aile sağlığı merkezlerinde devlet hastanelerine nazaran doğal olarak yeterli teknik desteğin olmaması aşı sonrası için sorun olarak öne çıkıyor.

AŞIDAN SONRA HASTANEDE 10 DAKİKA BEKLEMEK GEREKİYOR
Bir diğer önemli konu ise aşı sonrası oluşabilecek alerjik rahatsızlıklar. Bunun için hastaneler "Aşıdan sonra 10 dakika bekleyin" uyarısı yapıyor. Ancak aile sağlığı merkezlerinde oluşabilecek herhangi bir rahatsızlıkta anında müdahale edebilecek teknik ekipmanlar yetersiz. 

TALEBİN AZ OLDUĞU SAĞLIK OCAKLARINDA BAZI VATANDAŞLAR AŞI OLAMIYOR
Öte yandan bilindiği gibi, BioNTech aşısı için 6 kişinin toplanması bekleniyor. Özellikle sakin mahallelerde aile sağlığı merkezleri 6 kişiden sonra aynı gün içinde başka randevu olmadığı için yeni aşı yapamıyor ve vatandaşları çevredeki hastanelere yönlendiriyor. Bu durumun 'randevusuz aşı' beklentisi oluşturmasının yanı sıra, randevusu için ayırdığı vakitte aşısını olamayan hastalar aşıyı ertelemek zorunda kalabiliyor. 

AŞI RANDEVUSU NASIL ALABİLİRSİNİZ?
MHRS, e-Devlet, e-Nabız, 184 ve 2023'e gönderilecek SMS'ler yoluyla ve aşı randevuları MHRS ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
 
AŞI ÖNCESİ NELER YAPILMALI? 
Aşı olmaya giderken kimlik belgesi ve randevu aldığınıza dair telefonunuza gelen mesajı göstermeniz gerekiyor. Randevu saatinde mutlaka aşı yapılan alanda bulunmalısınız. 

AŞI ÖNCESİ YEMEK YENİR Mİ?
Aşı olmaya aç karnına gitmenize gerek yoktur. 
 
NE KADAR KOTROL ALTINDA KALMALIYIZ? 
Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki yoğunluktan dolayı bu durum göz ardı edilebilir ancak devlet hastanelerinde en azından 10 dk bekletiliyor ve tavsiye edilen süre 20-30 dk.

ALERJİK REAKSİYONLAR OLUR MU?
Çok nadir de olsa hastalarda alerjik reaksiyonlar görülüyor. Ağrı, şişlik, kızarıklık gibi şikayetler olabilir. Alerjik reaksiyonlarda 20 dk ila bir saat aralığında bir gözetim öneriliyor.
 
İLAÇ KULLANIMI
Uzmanlar ilaç kullanımı konusunda aşılama sonrasında herhangi bir sorunun olmayacağını belirtiyor. Sürekli kullanılan ilaçlar aşılamadan önce de alınabilir.

AŞILAMA SONRASI VİRÜS TEHLİKESİ!
Virüsü bu dönemde de  bulaştırabilirsiniz. Bu nedenle vatandaşlar aşı olsa dahi maske takmayı, mesafeye uymayı, el hijyenini ihmal etmemeli.

KAÇ DOZ AŞI OLMALIYIM?
Aşılamada tek dozun yeterli olmayacağını artık biliyoruz. İkinci dozun hatta üçüncü doz aşının da yapılması gerekiyor. Yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
 
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