ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI

Chef Metin Kurçak, Ispartalıları Gaziantep'in Eşsiz Lezzetleri le Buluşturuyor....!

1. Antep Katmeri

2. Beyran

3. Yuvalama

4. Patlıcan Kebabı

5. Soğan Kebabı

6. Dolama / Fıstık Sarma

7. Nohut Dürümü

8. İçli Köfte

9. Şöbiyet

10. Simit Kebabı

11. Antep Usulü Ekşili Köfte

12. Şekerli Börek

13. Baklava

Gaziantep mutfağı denilince birçoğumuzun aklına baklava, kebab, fıstık gelir. Fakat Antep mutfağı bir hazine, bir sanattır. Kullanılan araç gereci ile, ürünü ile, yiyeni ile, pişireni ile ayrı bir kültür ve uygarlıktır. Mevsimine göre meyve ve sebzelerin, tahılların, salçaların, baharatların bir arada kullanıldığı son derece sağlıklı tencere ve ızgara yemeklerini içeren zengin bir mutfaktır.Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Gaziantep'te çeşitli kültürlerin buluşması nedeniyle oluşan zengin mutfağında yaklaşık 252 çeşit yemek türü yer alıyor.Gaziantep mutfağı denildiğinde akla ilk gelen yemekler arasında bulunan kebap çeşitleri, bilinen türlerinin dışında yeni dünya, sebzeli, ayva, elma, firenk, simit, patlıcan, kazan, kabak, Kilis, ekşili, mantar, yoğurtlu ve ayvalı ve tas kebapları olmak üzere 32 türde yapılıyor.Pek çok kişi hayatında en az bir kere Antep mutfağı yemeklerini yerinde tatmayı gönlünden geçirmiştir. Eyleme geçirebildiyseniz ne mutlu fakat hala hayallerde kalan bir istek ise, bu yazıdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Çünkü Antep mutfağı sizler için Isparta'da...Tatlısından tuzlusuna, et yemeğinden sulu yemeklerine kadar her alanda başarılı tariflere imza atmış Chef Metin Kurçak, damaklarda iz bırakan lezzetlerinden söz ettirmiştir.Yöresel doğu ve Gaziantep Mutfağını Isparta Halkı ile buluşturan ayrıca Uluslararası Gastronomi Eğitim Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı olan Chef Metin Kurçak Gastro Antep Mutfağı'nda yaptıkları başlıca menüleri şöyle sıralıyor...Gaziantep'te genelde sabahları tüketilen bol fıstık ve kaymağın oluşturduğu mükemmel lezzet.Gaziantep'in en popüler yemeklerinden birisi olan beyran çorbası, yörede sabah erken saatlerde içilen kahvaltılık ürünlerdendir.Eskiden Antep'te bir yemek kaşığına 40 tane yuvalama sığdıramayan geline hamarat denmezmiş. Her bayramda sabahları hangi kapıyı çalarsanız bulabileceğiniz yemek. Ve şimdi de Isparta'da Gastro Antep Mutfağı'nda...Patlıcanların arasına baharatla mükemmel bir lezzet kazandırılmış kıymalar dizilerek yapılan ve fırına vererek pişirilen bir yemek. Ve Isparta'da sadece Gastro Antep Mutfağı'nda...Küçük soğanların arasına patlıcan kebabında olduğu gibi bir kıyma koyularak fırında pişirilen yemek.İçine alabildiğine fıstık doldurulmuş her ısırıkta o fıstığın muhteşem lezzetini hissedebileceğiniz tatlı.İlk duyduğunuzda garip gelebilir. Antep fastfoodu da diyebiliriz. Tüm bu itirazlarınıza rağmen yediğinizde daha da çok yemek isteyebilirsiniz!İçine tıka basa doldurulan kıyma-fıstık veya ceviz ile içi hazırlanan elle şekillendirilen, yağda kızartılan (haşlaması da olur) inanılmaz lezzet. Her ısırıkta eriyorsunuz resmen. Bu arada Antep'te kıymalı yemeklerde kıyma her zaman önceden pişilir(örneğim mantıda ve bu yemeğimizde olduğu gibi.)İçinde kaymak bulunan üstüne bolca fıstık serpilen ve şerbet ile lezzet kazanan tatlı.İçinde simit,kıyma bulunur ve fırında pişirilir.Yoğurtlusu da yapılır. Afiyetle yenir, güzel olur.İçine tercihe göre fısıkta konabilen lor peyniri ile yapılan ve mükemmel bir lezzet. Antep'te lor, zeytinli börek yanına aperatif olarak yapılır.Ve Antep'in adını dünyaya duyuran, fıstığın var oluş amacı olan tatlı. Fıstık cenneti Gaziantep'in mükemmel tatlısı.