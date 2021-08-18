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ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI

Isparta'da meşhur Gaziantep Mutfağı Lezzetleri için restoran mı arıyorsunuz? O zaman sizleri Gastro Antep Mutfağı'na davet ediyoruz...

ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI
ISPARTA
G.Tarihi: 18.08.2021 03:08
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ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI 

Gaziantep mutfağı denilince birçoğumuzun aklına baklava, kebab, fıstık gelir. Fakat Antep mutfağı bir hazine, bir sanattır. Kullanılan araç gereci ile, ürünü ile, yiyeni ile, pişireni ile ayrı bir kültür ve uygarlıktır. Mevsimine göre meyve ve sebzelerin, tahılların, salçaların, baharatların bir arada kullanıldığı son derece sağlıklı tencere ve ızgara yemeklerini içeren zengin bir mutfaktır. 

Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Gaziantep'te çeşitli kültürlerin buluşması nedeniyle oluşan zengin mutfağında yaklaşık 252 çeşit yemek türü yer alıyor.
Gaziantep mutfağı denildiğinde akla ilk gelen yemekler arasında bulunan kebap çeşitleri, bilinen türlerinin dışında yeni dünya, sebzeli, ayva, elma, firenk, simit, patlıcan, kazan, kabak, Kilis, ekşili, mantar, yoğurtlu ve ayvalı ve tas kebapları olmak üzere 32 türde yapılıyor.

Pek çok kişi hayatında en az bir kere Antep mutfağı yemeklerini yerinde tatmayı gönlünden geçirmiştir. Eyleme geçirebildiyseniz ne mutlu fakat hala hayallerde kalan bir istek ise, bu yazıdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!  Çünkü  Antep mutfağı sizler için Isparta'da...

Tatlısından tuzlusuna, et yemeğinden sulu yemeklerine kadar her alanda başarılı tariflere imza atmış Chef Metin Kurçak, damaklarda iz bırakan lezzetlerinden söz ettirmiştir.

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Chef Metin Kurçak, Ispartalıları Gaziantep'in Eşsiz Lezzetleri le Buluşturuyor....!

Yöresel doğu ve Gaziantep Mutfağını Isparta Halkı ile buluşturan ayrıca Uluslararası Gastronomi Eğitim Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı olan Chef Metin Kurçak Gastro Antep Mutfağı'nda yaptıkları başlıca menüleri şöyle sıralıyor...

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1. Antep Katmeri

Gaziantep'te genelde sabahları tüketilen  bol fıstık ve kaymağın oluşturduğu mükemmel lezzet.

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2. Beyran

Gaziantep'in en popüler yemeklerinden birisi olan beyran çorbası, yörede sabah erken saatlerde içilen kahvaltılık ürünlerdendir.

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3. Yuvalama

Eskiden Antep'te bir yemek kaşığına 40 tane yuvalama sığdıramayan geline hamarat denmezmiş. Her bayramda sabahları hangi kapıyı çalarsanız bulabileceğiniz yemek. Ve şimdi de Isparta'da Gastro Antep Mutfağı'nda...

3-Yuvalama

4. Patlıcan Kebabı

Patlıcanların arasına baharatla mükemmel bir lezzet kazandırılmış kıymalar dizilerek yapılan ve fırına vererek pişirilen bir yemek. Ve Isparta'da sadece Gastro Antep Mutfağı'nda...

antep-usulu-patlican-kebabi

5. Soğan Kebabı

Küçük soğanların arasına patlıcan kebabında olduğu gibi bir kıyma koyularak fırında pişirilen yemek.

5-So-an-Kebab

6. Dolama / Fıstık Sarma

İçine alabildiğine fıstık doldurulmuş her ısırıkta o fıstığın muhteşem lezzetini hissedebileceğiniz tatlı.

6-Dolama-F-st-k-Sarma

7. Nohut Dürümü

İlk duyduğunuzda garip gelebilir. Antep fastfoodu da diyebiliriz. Tüm bu itirazlarınıza rağmen yediğinizde daha da çok yemek isteyebilirsiniz!

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8. İçli Köfte

İçine tıka basa doldurulan kıyma-fıstık veya ceviz ile içi hazırlanan elle şekillendirilen, yağda kızartılan (haşlaması da olur) inanılmaz lezzet. Her ısırıkta eriyorsunuz resmen. Bu arada Antep'te kıymalı yemeklerde kıyma her zaman önceden pişilir(örneğim mantıda ve bu yemeğimizde olduğu gibi.)

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9. Şöbiyet

İçinde kaymak bulunan üstüne bolca fıstık serpilen ve şerbet ile lezzet kazanan tatlı.

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10. Simit Kebabı

İçinde simit,kıyma bulunur ve fırında pişirilir.

Simit kebabı nasıl yapılır? Evde simit kebabı yapımı için kolay tarifi

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11. Antep Usulü Ekşili Köfte

Yoğurtlusu da yapılır. Afiyetle yenir, güzel olur.

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12. Şekerli Börek

İçine tercihe göre fısıkta konabilen lor peyniri ile yapılan ve mükemmel bir lezzet. Antep'te lor, zeytinli börek yanına aperatif olarak yapılır. 

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13. Baklava

Ve Antep'in adını dünyaya duyuran, fıstığın var oluş amacı olan tatlı. Fıstık cenneti Gaziantep'in mükemmel tatlısı.

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Gastro Antep Mutfağı Adres: Bahçelievler mahallesi 141. cadde No: 3 ISPARTA ( Böcüzade Parkı Karşısı )
Alo Paket ve Rezervasyon Telefon Numarası:   0246 250 27 00  

AFİYET OLSUN...!
 
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