ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

İsparta İli Keçiborlu ilçesi Senir Beldesinde 24 Mart 2022 tarihinde L.G. isimli şahsa ait ev telefonunu arayarak Unvan kullanmak suretiyle kendisini Savcı, Polis, Jandarma olarak tanıtan şüpheli/şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak, Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Keçiborlu İlçe J.K.lığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Y.Ö.. M.D. ve İ.P isimli (3) şüpheli şahıs Denizli ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden Y.Ö. ve İ.P sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, M.D. isimli şahıs ise Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.