Isparta'da, ilimizin depreme yönelik hazırlık çalışmaları

Isparta'da, ilimizin depreme yönelik hazırlık çalışmalarının gözden geçirilmesi ve alınması gereken tedbirlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla 13-14 Haziran 2023 tarihlerinde "Depreme Dirençli Isparta Çalıştayı" gerçekleştirilmişti. Çalıştayın ardından, 76 paydaşın oluşturduğu 5 grup tarafından yapılan çalışmalar Isparta Valiliği'nde Vali Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıda ele alındı.Toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Baruş, toplantının başında yaptığı açıklamada, çalışmanın Isparta'nın depreme hazırlık çalışmalarının daha sağlıklı yapılmasına büyük katkılar sunacağına olan inancını dile getirdi. Ayrıca, geçmişte büyük kayıpların yaşandığı depremlerden ders çıkartılarak yapılan çalışmanın, Isparta'nın gelecekte karşılaşabileceği afetlerde yol gösterici olacağını belirtti.Toplantıda, çalışma grupları birer sunum gerçekleştirerek katılımcılara görüş alışverişinde bulundu.