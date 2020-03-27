Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 ÖSYM Sınav Takvimi'nin güncellendiğini duyurarak 2020 KPSS, YKS, ve DGS sınavlarının tarihlerini açıkladı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak'' duyurusunda bulundu.
İŞTE YENİ SINAV TARİHLERİ
Buna göre güncellenen sınav takvimi şu şekilde,
- KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.
- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.
- KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.