Son dakika: 2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu

İŞTE YENİ SINAV TARİHLERİ

Son dakika haberi: ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 ÖSYM Sınav Takvimi'nin güncellendiğini duyurarak 2020 KPSS, YKS, ve DGS sınavlarının tarihlerini açıkladı.ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak'' duyurusunda bulundu.12-13 Eylül'de,oturumları 6 Eylül'de yapılacak.Testi 20 Eylül'de(DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.düzeyinde 25 Ekim'deise 22 Kasım'da yapılacak.