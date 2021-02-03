3 Şubat 2021 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde günün dikkat çeken önemli haberlerini sizler için derledik.





Dünyada mutasyon paniği

Koronavirüsteki üç yeni mutasyon dünyada pandemiyle ilgili tüm planları değiştirdi. Brezilya’da ülkenin yüzde 76’sı hastalığı geçirmesine rağmen ikinci dalga yaşanıyor. Sağlık Bakanı Koca, mutant virüsün görüldüğü kişi sayısının Türkiye’de de açıklananın üzerine çıktığını söyledi. Uzmanlar, dünyada 3. dalga korkusu varken okulların da bütünüyle açılmasının bir seneyi bulabileceğini söylüyor…

Rektör bahanesi ile vandallık

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, Kadıköy’de polis araçlarını tekmeledi, çevreki esnafı hedef aldı.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Evlat’ skandalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi olaylarıyla ilgili gözaltına alınan terör örgütü üyelerine 'Evlat' diyerek çağrıda bulundu. Skandal açıklamaya siyasilerden ve vatandaşlardan tepki yağdı.

Yeni ABD yönetimi ile ilk temas

Türkiye ile ABD’nin yeni yönetimi arasında ilk resmi görüşme gerçekleşti. Görüşmede F-35, S-400 ve PKK/PYD gibi önemli konular ele alındı.

İsrail’den İran’a gözdağı

İsrail, ABD’nin İran’daki nükleer faaliyetlere müdahale etmemesinden yakındı. İsrail, sitemini “ABD bu tesislere saldırmayacak. Bu iş bize kalacak” sözleri ile dile getirdi.

Tek vurgun gıdada değil

Vatandaş gıda fiyatlarında yaşanan fırsatçılığı konuşurken bir yandan da 'dolar fırsatçılığı' sürüyor. Geçtiğimiz aylarda dolar bahanesiyle elektronikten mobilyaya bir çok üründe yapılan zamlar, dolar kurundaki büyük düşüşe rağmen sabit kaldı.

Devlerin zirve savaşı

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken, Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

