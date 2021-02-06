“Hırsızlık Ve Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma Veya Sağlama” suçundan 24 yıl, 4 ay hapis cezası ile aranan, cezaevi firarisi E.K.

“Dolandırıcılık-Nitelikli Hırsızlık” suçundan 5 yıl, 10 ay hapis cezası ile aranan S.A.

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan S.B.

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan H.Y.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.01.2021 ile 31.01.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 158 (yüz elli sekiz) aranan şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.