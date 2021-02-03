EĞİRDİR’E BİR MÜJDE DAHA!..



İL SAĞLIK MÜDÜRÜ MEHMET KARAKAYA BELEDİYE

MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI.



PINAR PAZARI SAĞLIK MERKEZİ HAYIRLI OLSUN.



PINAR PAZARI MAHALLESİ, BAĞLAR MAHALLESİ, KIZILÇUBUK MAHALLESİ, SANAYİ MAHALLESİ, KONYABUCAĞI MAHALLESİ SAĞLIK MERKEZİNDEN FAYDALANACAK.

Eğirdir Belediye Meclisi 2021 Şubat ayı birleşimleri adeta sürprizlere gebe olarak devam ediyor. Dünkü birleşimde İl AFAD Müdürü Ethem KILIÇASLAN 10 Milyon 500 Bin TL’lik müjdeyi vermişti. Dün akşam ise Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet KARAKAYA beraberinde Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Baştabibi Semih GÜRLER Eğirdir Belediye Meclisi toplantısına katıldılar. İl Sağlık Müdürü Mehmet KARAKAYA kesinleşen ve kısa bir süre sonra yapım aşamasına geçecek Eğirdir’in Sağlık Projelerini açıkladı.Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet KARAKAYA yaptığı konuşmada; ‘Sizler bize teşekkür ettiniz ama, yeni hastanemizin yapılışı, inşaatı ve temizlik aşamasında maddi ve manevi tüm personeliniz bizim yanımızda oldu. Bu hepimizin başarısı desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başta size ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Güzel bir hastane oldu, sağlık çalışanlarımız için güzel konforlu bir yer oldu. Niye bunu söylüyorum, bundan önceki durumda sağlık çalışanlarımızla otelcilik hizmetlerimiz iyi değildi, ilk önce personelimize rahat ettireceğiz ki daha sonra vatandaşımıza iyi hizmet etsinler. Bununla beraber hepimiz hastanemizi gezdik, gördük çok güzel bir hastanemiz oldu, ama eksiklerimiz varmı var, branş eksiklerimiz varmı var. Bundan sonra hastane kendi ayakları üzerinde durabilecek. Eski hastane binamızı ne soğutabiliyorduk, ne temizleyebiliyorduk, ne ısıtabiliyorduk hiçbir şey yapamıyorduk. Aylık 400-500 bin TL. gibi bir parayla o hastaneye biz her ay destek oluyorduk. Ama şu anki hizmetler bu binayla, otelcilik hizmeti de olduktan sonra içindeki branşlarımız da tamamladıktan sonra artık vatandaşımız burada otel konforunda yatacak, tedavi olacak buda faturaya yansıyacak. Faturaya yansıdığı zaman burada çalışan arkadaşlar döner sermaye alacak. Eğirdir’den kaçma yoluna bakmayacaklar, bundan önceki sıkıntımız buydu. İnşallah yeni hastanemizle, personelimizle, değerli başhekimimiz başkanlığıyla beraber bu işleri halledeceğiz. Şu anda pandemi sürecini tam olarak atlatamadığımız için Isparta merkezde dahil biz toplam 8 bin 9 bin hastaya bakıyoruz. Normalde 9 bin hastaya sadece Isparta Şehir Hastanesinde bakıyorduk pandemi sürecinden önce. Şu anda özel hastaneler, üniversiteler ve aile hekimleri ile beraber Isparta’da 10 ila 12 bin hasta bakıyoruz. Pandemi süreci geçtikçe buradaki branş ve eksiklerimizi inşallah bir iki ay içerisinde, sağolsun başkanımızda eksikleri biliyor, takip ediyor, inşallah bunları kısa süre içerisinde halledeceğiz. Şimdi sağlık hizmetlerimizde bir sıkıntı olduğunuz zannetmiyorum. Şu an yoğun bakım, palyatifle ilgili bir ruhsatlandırma sürecimiz var, o sürecide kısa zaman içerisinde halledeceğiz. Malzeme eksiklerimiz var onları da aldığımız zaman bunlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz, arkadaşlar gayretli. Yeni atamalarımızda bir kardiyolog, ve Anestezi Uzmanımızda buraya atandı, onlarda başlayacaklar inşallah. Yardımcı personel konusunda, tabip, pratisyen, teknisyen ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok, 100’ün üzerinde doluluk oranımız var bunlarla ilgili. Başkanımızın bize tahsis ettiği Pınar Pazarı arazisine de yakın zamanda parasını taahhüt ettik geldi. Biz inşallah bir bir buçuk ay içinde orada inşaata başlayacağız, ihaleye çıkacağız. Başkanımızla daha önce görüştüğümüzde Eğirdir’i doğu ve batı ikiye ayırdığımız zaman Pınar Pazarı Mahallemizde 3 Aile Hekimliği oraya yapacağız, ileriki süreçte de Jandarma Binası yeni yerine geçtiğinde de oraya 112 istasyonu açarak oraya da aile hekimliği açacağız, oradaki mahallelerimizde hizmet alacak, hastanemizde ortada olacak. Şu anki Aile Sağlığı Merkezimizin fiziki durumunu biliyorsunuz artık kullanılabilecek bir durumda değil. Asansörü yok, engelli girişi sıkıntı, bizim bakanlık klasiklerimize göre uygun bir binamız değil. İnşallah bu projelerimizle ilk olarak Pınar Pazarı Aile Hekimliği binasını Ekim ayı gibi içine oturacak vaziyete getireceğiz. Onun dışında Eğirdir yol güzergahı hepimizin misafirhanesi, bize gelen bürokrat olsun, aile olsun, tüm dostlarımızı Eğirdir’e getiriyoruz. Eğirdir’in nüfus olarak normalde bir tane 112 İstasyon hakkı var, ama ben bu hastaneyi de açmamızla beraber ikinci istasyon talebimizi Eğirdir’e yaptık, bir tane köprübaşı mevkiinde o devam edecek, bir tanede mevcut hastanemizin yanında İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün yanında olacak. Daha da sonra Jandarma yerini bize teslim ettikten sonra Aile Hekimliği ve 112 İstasyonumuzu da şu anki jandarmanın yerine taşıyacağız. Benim Eğirdir’le ilgili söyleyeceklerim bu kadar, Eğirdir’de Covid ile ilgili çok sıkıntılar yaşadık, bir çok köy ve kasabamızla birlikte yüksek sayılarla uğraştık, Eğirdir haritada hep kırmızı gösterdi. Tüm dünya mutasyon üzerinde uğraşıyor, tedbirleri azaltmadan aşıda olsak tüm tedbirlerimizi arttırmamız lazım. Ben başta Belediye Başkanımıza, destekleri için, iletişimi için bize verdiği destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Ankara’ya giderken Veli başkana söylüyorum elma ortağıyız diye, elma masamda bekliyor diyor. Ankara’ya elmayla gidiyoruz ama elimiz boş gelmiyoruz, zorla bir şeyler getiriyoruz. Son gittiğimizde de Pınar Pazarı Projesini aldık geldik, çok teşekkür ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı konuşmada; ‘Değerli arkadaşlar bugün aramızda bulunan İl Sağlık Müdürümüz Mehmet KARAKAYA ve Eğirdir Kemik Hastanemiz Baştabibi Semih GÜRLER aramızda, biz öncelikle İl Sağlık Müdürümüzün bölgemizde yapılacak yatırımlar konusunda, hastane teşkilatımızın, hastane idaremizin, özellikle sağlık alanında yapılan yatırımlar olmak üzere, ve bu pandemi sürecinde vermiş oldukları mücadeleden dolayı içten teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar zaman ayırdılar, Sağlık yatırımları ve bundan sonraki sağlık açısından yapmamız gereken konular hakkında deneyim, bilgi paylaşımı ve bilgi alış verişi yapmak üzere geldiler, kısa zaman önce hastanemiz açıldı, biz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin KOCA’ya, Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU’na, Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Sayın Süreyya Sadi BİLGİÇ’e, Sayın Recep ÖZEL’e, Sayın Mehmet Uğur GÖKGÖZ’e, Eğirdir Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK’e, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Mehmet KARAKAYA’ya, tüm hastane personelimize, sağlık çalışanlarımıza minnettarız, çok teşekkür ediyoruz, bugünde Pınar Pazarı Mahallemize açılacak olan Sağlık Merkezimizin müjdesini verdiler, biz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, Belediye teşkilatımız özellikle hastane yapım süresince hep işin etrafında oldular. Artık bundan sonra bize düşen tüm Eğirdir halkı olarak kırsalıyla, kentiyle beraber bu eserlere sahip çıkmak, bu eserlerin daha iyi daha kaliteli hizmet vermesi yönünde sağlayacağımız katkıları ortaya koymamız gerekiyor, tekrar İl Sağlık Müdürümüze, Baştabibimize teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık diyoruz.’ dedi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)