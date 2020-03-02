YALVAÇ BELEDİYESİ TEDBİRLERİ ARTIRDI

Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tehlike arz eden yapılar bir bir tespit edilerek yıkılıyor.Yalvaç Belediyesi özellikle son zamanlarda ülkemizde görülen deprem olaylarının artması üzerine uzun zamandır devam eden yıkım çalışmalarını hızlandırdı. Konuyla alakalı Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü “Gerek doğal afetlere karşı korumasız, gerekse de genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilen metruk yapılar ile yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen yapıların mail-i indiham kararlarını alıp Fen İşleri Müdürlüğümüzle birlikte yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Burada öncelikli amacımız vatandaşlarımızın can güvenliğidir. Vatandaşlarımızın da tehlikeli olduğunu düşündüğü yapılar varsa incelenmek üzere belediyemize başvurabilirler. Belediyemiz bu konuda incelemelerini tamamladıktan sonra gereken iş ve işlemler başlatılacaktır.Yalvaç Belediyesi