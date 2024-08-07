IMEI Kayıt Ücretine Rekor Zam: Yeni Fiyat Belli Oldu

Yurt dışından getirilen akıllı telefonlar için IMEI kayıt ücretlerinde büyük bir artış yaşanacak. 2025 yılı için IMEI kayıt ücretinin 45.953 TL olması öngörülüyor. Şu anda 2024 yılı için bu ücret yaklaşık 31.692 TL seviyelerinde bulunuyor. Yeni düzenleme ile birlikte, bu ücretin önemli ölçüde yükselebileceği belirtiliyor.

IMEI Kayıt Ücreti Nasıl Belirleniyor?

IMEI kayıt ücretleri, Türkiye'de vergi, ceza, harç gibi kalemlerdeki maktu tutarlar gibi, Yeniden Değerleme Oranı (YDO) esas alınarak belirleniyor. YDO, ekim ayında açıklanan bir önceki yılın aynı dönemine göre Yurtiçi Üretici Fiyatları Genel Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) ortalama fiyat artış oranına göre hesaplanıyor. Bu nedenle, ekim ayında açıklanacak YDO, dolaylı olarak 2025 yılı için vergi ve harç artışlarını da etkileyecek.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2025 yılı için YDO'nun yaklaşık yüzde 45 civarında olacağını tahmin ediyor. Bu durumda, IMEI kayıt ücreti 31.692 TL'den 45.953 TL'ye çıkabilir. Ekim ayında enflasyon oranı sıfır bile olsa, YDO'nun yüzde 42,76 olacağı ve IMEI kayıt ücretinin 45.243 TL olabileceği belirtiliyor. Artışların Cumhurbaşkanı'nın yetkisi dahilinde olduğu da ifade ediliyor.

Son 9 Yılda Ücretlerde Büyük Artış

Son 9 yılda IMEI kayıt ücretlerinde dikkat çekici bir artış yaşandı. 2015 yılında ücret 131 TL iken, 2016'da 138 TL, 2017'de 149 TL olarak belirlenmişti.

2018 yılında 500 TL olan ücret, 2019'da 1500 TL'ye, 2020'de 1838 TL'ye, 2021'de ise 2006 TL'ye yükseldi. 2022 yılında 2732 TL olan ücret, 2023'te iki kez değişerek önce 6091 TL, ardından 20.000 TL oldu. 2024 yılı için geçerli olan ücret ise 31.692 TL olarak güncellenmişti.

Bu değişim, 2015 yılında 131 TL olan IMEI ücretinin 2024'te yüzde 24 bin oranında arttığını gösteriyor. 2025 yılında 45.953 TL'lik bir ücretle son 10 yıldaki artış oranı yüzde 34 bin 978'e ulaşacak.