Apartman Sakinlerine Müjde: Yıllardır Ödenen O Para Artık Ödenmeyecek!

Apartmanda oturan vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar alındı. Yargıtay, çatı yenileme gibi projeler için kat maliklerinin ödeme zorunluluğunu tamamen ortadan kaldıran bir karar verdi.

Menemen’de bir apartmanda, çatı katının yenilenmesi amacıyla bir firma ile anlaşma yapıldı. Ancak, kat maliklerinin yenileme bedelini ödememesi nedeniyle icra takibi başlatıldı. Bazı kat maliklerinin bu duruma itiraz ederek mahkemeye başvurmasıyla süreç başladı.

Mahkeme ve Yargıtay Kararları

Mahkeme, itirazları reddetti ve karar Yargıtay tarafından da onaylandı. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, çatı yenileme bedelinin ödenmemesi nedeniyle başlatılan icra takibinin geçerli olduğuna hükmetti.

Kararda, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20/1-c maddesine dayanılarak, çatı yenileme bedelinin tüm kat maliklerinin onayı ile ödenmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, projelerde yapılacak değişikliklerin oy birliği ile kabul edilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Çatı yenileme işleminin proje değişikliği gerektirdiği ve tüm kat maliklerinin muvafakatinin alınmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Belediye tarafından onaylanmamış proje değişikliklerinin maliyetinden, bu değişikliklere onay vermeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağı da belirtildi. Yargıtay, mahkemenin kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek davanın reddi kararını onayladı.

Bu kararla birlikte, kat maliklerinin onayı olmadan yapılan çatı yenileme masraflarının ödenmesinin zorunlu olmadığı kesinleşti.