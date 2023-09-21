"Acun Medya'nın Survivor Meksika Çekimleri Eğirdir'de Başlıyor"

Acun Medya, Survivor Meksika çekimlerinin ilk ayağını Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde gerçekleştirmek üzere hazırlıklara başladı. Yapılan incelemeler sonucunda Eğirdir Altınkum Plajı'nda parkur oluşturulacak ve yaklaşık 200 kişilik bir ekip, çekimlerin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlayacak.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ünlü yarışma programının çekimlerine tam destek vererek, Eğirdir Belediyesi'nin Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'ne gerekli talimatları verdi. Ayrıca, çekimler sırasında alınması gereken tedbirler ve yarışmaların içeriği hakkında Acun Medya yetkilileriyle istişarelerde bulundu.Yarışmada kaybedenler, Eğirdir'in çeşitli yerlerinde zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürecekken, kazananlar Eğirdir'in en lüks villalarında kazanmanın tadını çıkaracaklar. Bu çekimlerin, Eğirdir'in tanıtımı ve turizm potansiyeli açısından önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük ilgi gören Survivor Meksika, Eğirdir'i uluslararası bir platformda tanıtma şansı sunacak.