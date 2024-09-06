14 Yıl 8 Ay 15 Gün Hapis Cezasıyla Aranan Firari Şahıs Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan F.B. isimli şahsın saklandığı yer tespit edilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyon sonucu firari şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla ekiplerimizin çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir.



