İl Sağlık Müdürlüğünden El Ayak Hastalığına İlişkin Basın Açıklaması

Isparta, 24 Eylül 2024 – İl Sağlık Müdürlüğü, Aksu ilçesinde görülen El Ayak Hastalığı ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. 16 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 7 kreş, 3 ilköğretim ve 1 çocuk (2 yaş altı) olmak üzere toplam 11 çocukta El Ayak Hastalığı teşhisi kondu. Bu çocukların tedavileri düzenlenmiş olup, 2’si için istirahat verilmiştir. Velilere yönelik bilgilendirme ve korunma eğitimleri ise 18 Eylül’de anaokulu velilerine, 23 Eylül’de ilköğretim velilerine verilmiştir.

El Ayak Hastalığı Nedir?

Halk arasında endişe uyandıran bu hastalık, mevsim geçişlerinde sıkça görülen ve genellikle 2-10 yaş arası çocukları etkileyen viral bir enfeksiyondur. Özellikle 5 yaş altı çocuklarda yaygın olsa da nadiren yetişkinlerde de görülebilir.

Bulaşma Yolları

Hastalık; solunum yoluyla, tükürükle, yakın temasla ve dışkı yoluyla bulaşabilir. Bu nedenle hijyen kurallarına uyulması büyük önem taşır. Anne ve babalara, çocuklarına ellerini sık sık yıkama alışkanlığı kazandırmaları konusunda önemli görevler düşmektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın ilk belirtileri iştahsızlık, halsizlik ve boğaz ağrısıdır. 1-2 gün sonra el, ayak ve ağızda içi su dolu döküntüler başlar. Deri döküntüleri ayak tabanı ve ellerde kırmızı noktalar olarak başlar ve su toplamaya başlar.

Tedavi ve İyileşme Süreci

El Ayak Hastalığının özel bir tedavisi yoktur. Tedavi sürecinde doktorun önerdiği ilaçlar düzenli olarak kullanılmalı, bol sıvı tüketilmeli, sağlıklı beslenilmeli ve bulaşma riskine karşı çocuk okula gönderilmemelidir. Döküntüler genellikle 5-7 gün içinde kendiliğinden iyileşir ve hastalık hayati tehlike yaratmaz.

Korunma Yolları

Hastalığın yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Özellikle ellerin sık sık yıkanması, kirli ellerin ağza ve yüze temas ettirilmemesi çok önemlidir. Tuvalet kullanımı sonrası, yemek öncesi ve bez değiştirdikten sonra eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Ortak yaşam alanları sık sık havalandırılmalı ve temizlenmelidir. Kreş ve okullarda yüzey temizliği düzenli olarak yapılmalıdır.

El Ayak Hastalığına karşı en etkili yöntem hijyendir. Hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde hastalık riski önemli ölçüde azalır.



