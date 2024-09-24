Subay Lojmanları Yanındaki Otopark 30 Kasım’a Kadar Ücretsiz

Isparta, 24 Eylül 2024 – İstiklal Mahallesi Subay Lojmanlarının yanında yer alan, Isparta Belediyesi tarafından inşa edilen İstiklal Yer Altı Katlı Otopark, 30 Kasım 2024 tarihine kadar ücretsiz hizmet verecek. Toplamda 450 araç kapasiteli, 3 katlı kapalı otopark, 24 Eylül Salı gününden itibaren, 7 gün 24 saat boyunca araç sahiplerine ücretsiz olarak park imkânı sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, araç sahipleri bu süreç boyunca otoparkı hiçbir ücret ödemeden kullanabilecek. Otoparkın özellikle bölgedeki trafik yükünü hafifletmesi ve park sorunlarına çözüm sağlaması bekleniyor.

Isparta halkı, bu ücretsiz park hizmetinden 30 Kasım 2024 tarihine kadar faydalanabilecek.



