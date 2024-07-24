Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Alan İhraç Öğretim Görevlisi Yakalandı

Isparta'da Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyon neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan adli makamlarca '6 yıl 3 ay' hapis cezası ile aranan ihraç öğretim görevlisi B.Y. yakalandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uzun süredir aranan B.Y., başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. İhraç öğretim görevlisi, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti. Bu başarılı operasyon, emniyet güçlerinin kararlı ve titiz çalışmalarının bir sonucudur.

Emniyet Müdürlüğünden Açıklama

Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılıklarının altını çizerek, "Müdürlüğümüzün suç ve suçlularla mücadelesi kesintisiz olarak devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.



