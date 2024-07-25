Emekliye 24 Bin TL Ödeme: SSK, Bağ-Kur Fark Etmiyor

Emekli vatandaşlar için bankaların sunduğu avantajlar her geçen gün artıyor. Özellikle artan hayat pahalılığına karşı emeklilerin bütçesine destek olmak amacıyla bankalar, çeşitli promosyon kampanyaları düzenliyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar, ek gelir elde etme fırsatını değerlendiriyor.

Yüksek Promosyonlar ve Avantajlar

Emekli maaşını bankalara taşıyan vatandaşlar, 24 bin liraya varan promosyonlarla ödüllendiriliyor. Bankalar, emekli müşterilerine yönelik çeşitli kampanyalarla dikkat çekiyor. Bu kampanyalar genellikle emekli maaşının bankaya taşınması, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura ödeme talimatı gibi işlemlere ek ödemeler yapılmasını içeriyor.

Bankaların Sunduğu Promosyonlar

Akbank

6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon

Her otomatik fatura talimatına ek 500 lira chip para imkanı

Albaraka Türk

5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon

Otomatik fatura ödeme talimatı verenler ve emekli yakını getirenler için ek ödüller

DenizBank

5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon

VakıfBank

5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon

Maaşını bankaya taşıyanlar için aylık 1.000 liraya kadar nakit ödeme fırsatı

QNB Finansbank

6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon

CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim

Türkiye İş Bankası

5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon

TEB

5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon

Emekliler, bankaların sunduğu bu cazip promosyon kampanyaları sayesinde bütçelerine önemli bir destek sağlayabilirler. Promosyon tutarları ve avantajlar bankadan bankaya değişiklik gösterebilir, bu nedenle emeklilerin ihtiyaçlarına en uygun olan bankayı seçmeleri önerilir.