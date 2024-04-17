Parayla Para Kazanma Dönemi Başladı: 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı!

Son dönemde bankaların mevduat faiz oranlarındaki artış, yatırımcıların dikkatini çekiyor ve parayla para kazanma potansiyelini artırıyor. Nisan ayının ortalarında yapılan hesaplamalara göre, 300 bin TL gibi yüksek bir tutardaki yatırımcılar için 1 aylık getiriler oldukça etkileyici.

İşte bazı bankaların 300 bin TL için sunduğu 1 aylık faiz getirileri:

CEPTETEB Marifetli Hesap:

Mevduat Tutarı: 300.000 TL

Faiz Oranı: %55,00

Brüt Getiri: 13.561,64 TL

Net Getiri: 12.883,56 TL

Vade Sonu Ödeme: 312.883,56 TL

DenizBank E-Mevduat:

Mevduat Tutarı: 300.000 TL

Faiz Oranı: %52,00

Brüt Getiri: 12.821,92 TL

Net Getiri: 12.180,82 TL

Vade Sonu Ödeme: 312.180,82 TL

QNB Finansbank Çift Sarılı Hesap:

Mevduat Tutarı: 300.000 TL

Faiz Oranı: %48,00

Brüt Getiri: 11.835,62 TL

Net Getiri: 11.243,84 TL

Vade Sonu Ödeme: 311.243,84 TL

ING e-Turuncu Hesap:

Mevduat Tutarı: 300.000 TL

Faiz Oranı: %45,00

Brüt Getiri: 11.095,89 TL

Net Getiri: 10.541,10 TL

Vade Sonu Ödeme: 310.541,10 TL

Enpara.com Vadeli Mevduat:

Mevduat Tutarı: 300.000 TL

Faiz Oranı: %44,00

Brüt Getiri: 10.849,32 TL

Net Getiri: 10.306,85 TL

Vade Sonu Ödeme: 310.306,85 TL

Türkiye İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat:

Mevduat Tutarı: 300.000 TL

Faiz Oranı: %11,95

Brüt Getiri: 2.946,58 TL

Net Getiri: 2.799,25 TL

Vade Sonu Ödeme: 302.799,25 TL

Bu rakamlar, yatırımcıların farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını değerlendirirken dikkatlice hareket etmeleri gerektiğini gösteriyor. Yüksek getiri potansiyeli sunan bankaları araştırmak ve en uygun seçeneği belirlemek, karlı bir yatırım için önemli bir adımdır.