IGSİAD Yönetimi, BETAŞ'ın Yeni Fabrikasını Ziyaret Etti

Isparta Girişimci Sanayici ve İş İnsanları Derneği (IGSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay KAPI ve üyeleri, BETAŞ Beton ve Prefabrik'in sahipleri Tahsin GÜRSU ve Ayhan GÜRSU'ya ait olan yeni fabrikalarını Gönen Organize Sanayi Bölgesinde ziyaret etti.

Isparta'nın tek, bölgenin ise en büyüklerinden biri olan BETAŞ Beton ve Prefabrik Fabrikası, şehir merkezindeki fabrikalarını Gönen Sanayi Bölgesine taşıyarak kapasitesini büyük ölçüde arttırdı. Bu önemli yatırımla birlikte şirket, sektöründe daha da güçlenmiş ve hizmet kalitesini daha ileriye taşımıştır.

IGSİAD Yönetimi, hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, uzun yıllardır derneğin üyesi olan Tahsin GÜRSU ve Ayhan GÜRSU'ya maddi ve manevi destekleri için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, yeni yatırımlarının Isparta'ya kazandırılmasından dolayı başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.