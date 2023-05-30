Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ve Genel Sekreteri Ali Koyak, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal’i makamında ziyaret ederek, İlimizde yetişen Isparta Elması başta olmak üzere, kiraz, kayısı ve diğer tarım ürünlerimiz hakkında bilgilendirmede bulundular.

Isparta ile Endonezya arasındaki ihracat konularının görüşüldüğü toplantıda, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, ticaretin gelişmesi için gerekli tüm katkıyı sağlayacağım ifadelerinde bulundu.