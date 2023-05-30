Isparta Elması’nda yeni hedef ; Endonezya
Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ve Genel Sekreteri Ali Koyak, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal’i makamında ziyaret ederek, İlimizde yetişen Isparta Elması başta olmak üzere, kiraz, kayısı ve diğer tarım ürünlerimiz hakkında bilgilendirmede bulundular.
Isparta ile Endonezya arasındaki ihracat konularının görüşüldüğü toplantıda, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, ticaretin gelişmesi için gerekli tüm katkıyı sağlayacağım ifadelerinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ise şu sözlere yer verdi: “Isparta’mızın ürünlerinin dünya pazarlarında daha fazla yer alması için çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda hedef pazarlarımızdan biri olan Endonezya İçin 6 aydır girişimlerde bulunuyoruz. Görüşmelerimiz belli bir seviyeye ulaştı ve bundan sonrasında Büyükelçiliğimizin de destekleri ile hedefimize ulaşmak istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda Isparta Elmasını ve diğer ürünlerimizi bu pazarlarda göreceğiz.” dedi.