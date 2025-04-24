23 Nisan Coşkusu Işıkkent Spor Salonu’nda Yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Isparta’da bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Işıkkent Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sergiledikleri birbirinden renkli ve anlamlı gösterilerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Program boyunca miniklerin hazırladığı danslar, şiirler, müzikli sunumlar ve temsili gösteriler büyük beğeni topladı. Salonu dolduran yüzlerce vatandaş, çocukların bayram sevincine ortak olarak coşkuya katkı sağladı.

Kutlamalar sonrası yapılan açıklamada, “Bu anlamlı günde özveriyle hazırlık yapan değerli öğretmenlerimize, yeteneklerini gururla sergileyen sevgili öğrencilerimize ve çocuklarımızın sevinçlerine ortak olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz,” denildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, geleceğin teminatı olan evlatlarımızın neşesiyle umutların yeniden yeşerdiği bir tablo ortaya çıktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da Isparta’da anlamına yakışır şekilde kutlandı.



