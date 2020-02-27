GÖKHAN TÜRKMEN ISPARTA'YA GELİYOR!

6 Mart 2020 t

20:00'

Isparta Belediyesi 4 .Kitap Fuarı etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gökhan Türkmen konser verecek.Gökhan Türkmen konseri Isparta'da Işıkkent Spor Salonu'ndaarihinde saatda gerçekleşecek.Konser bileti olarak vereceğiniz her bir kitap Isparta'nın köy okullarında kütüphaneye dönüşecektir.Belediye Başkanı yardımcısı Fahretdin Gözgün konserle ilgili önemli bir açıklamada bulundu;''''