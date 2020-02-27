Isparta Belediyesi 4 .Kitap Fuarı etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gökhan Türkmen konser verecek.
Gökhan Türkmen konseri Isparta'da Işıkkent Spor Salonu'nda 6 Mart 2020 tarihinde saat 20:00'da gerçekleşecek.
Konser bileti olarak vereceğiniz her bir kitap Isparta'nın köy okullarında kütüphaneye dönüşecektir.
Belediye Başkanı yardımcısı Fahretdin Gözgün konserle ilgili önemli bir açıklamada bulundu;
''Ulu Önder Atatürk ‘ün Ispartamıza gelişinin 90. yıl dönümünde tam da 4. kitap fuarımızı yapıyorken köy okullarımız da kütüphanelerimiz olsun istedik. Gençlerin en çok sevdiği Gökhan TÜRKMEN ile bir konserimiz olsun istedik. Ama konserimizin giriş bileti herhangi bir kitap olsun istedik. Çok mu şey istedik? Yeşilay haftasında , Atatürk Halk Koşusu , Kitap Fuarı ve Gökhan TÜRKMEN konserinde buluşmak üzere...''