ISPARTA'DA ALTINBAŞ MODA'DA KIŞA ÖZEL DEV KAMPANYA!

ALTINBAŞ MODA'DA KIŞA ÖZEL DEV KAMPANYA!

Tarzınıza Tarz Katın!

Baş döndüren modanın kalbinin attığı Altınbaş Moda'da kışa özel dev kampanya başladı! Şimdi 2. üründe net %50 indirim fırsatıyla şıklığınızı tamamlayacak giysileri dolabınıza ekleyin.

Triko takımlar, tunikler, kabanlar, montlar ve daha fazlasıyla kışı sımsıcak karşılayın. Hem tarzınızı hem cebinizi ısıtacak bu fırsatı kaçırmayın!

Adres: Yayla Mahallesi, 111. Cadde. Eski Çarşı Polis Karakolu Üstü, Isparta

İletişim: 0 537 246 32 35

Instagram: @altinbas.moda

Kış modasının vazgeçilmez adresi Altınbaş Moda! Sınırlı süreli kampanya için hemen uğrayın ve modayı yakalayın!

















