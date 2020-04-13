İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında satır başları:

BAKAN SOYLU '' GÖREVİMDEN AYRILIYORUM''

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir.

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecek" ifadeleri kullanıldı.İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecek" ifadelerinee yer verildi.- Sokağa çıkma yasağı uygulanan illerde 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı evlerinde kalarak yüksek oranda uyum göstermiştir- Sokağa çıkma yasağı başladığından itibaren bu kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.- Yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken iş yerlerine ve buralardan alışveriş yapanlara adli-idari işlem uygulanacaktır.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,açıklamasında bulundu