İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini duyurdu

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir.

Son dakika: Bakan Soylu istifa etti, Başkan Erdoğan kabul etmedi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevini bıraktığını duyurmuştu.. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Soylu,

açıklamasında bulundu

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ: İSTİFA KABUL EDİLMEDİ

İletişim Başkanlığın'ndan yapılan açıklamada, ''15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.

Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Soylu

'nun açıklaması şu şekilde;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,açıklamasında bulunduGayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelikhafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler,mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda,böyle görüntülere yol açmamalıydı.İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..Allah milletimizi korusun...