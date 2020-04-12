Bakanlık açıkladı: Koronavirüste can kaybı ve vaka sayısı

Son 24 saatte 97 hasta vefat etti, 481 hasta ise iyileşti.

Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır.