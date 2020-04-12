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Bakanlık açıkladı: Koronavirüste can kaybı ve vaka sayısı

Bakanlık açıkladı: Koronavirüste can kaybı ve vaka sayısı
ISPARTA
G.Tarihi: 12.04.2020 20:16
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Bakanlık açıkladı: Koronavirüste can kaybı ve vaka sayısı
Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 97 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat 1198 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 720 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 789 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 97 hasta vefat etti, 481 hasta ise iyileşti.
Toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı 1198, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1665, toplam entübe hasta sayısı 978, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 446 oldu.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğüne işaret ederek, "Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır.ifadelerini kullandı.
 


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