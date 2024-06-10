Emniyetten Bayram Öncesi Tatil Uyarısı: Dolandırıcılara Dikkat!

Emniyet Genel Müdürlüğü, tatil planları yapan vatandaşları bayram öncesi dolandırıcılara karşı uyardı. Emniyet, özellikle "tatil fırsatı" veya "indirimli tatil sepeti" gibi isimlerle gönderilen e-posta ve kısa mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Asayiş Daire Başkanlığı'ndan Yapılan Açıklamalar:

Aldatıcı Bağlantılara Karşı Dikkat: Tatil planı yaparken aldatıcı bağlantılar içeren e-posta ve mesajlara karşı dikkatli olunmalı. Bu tür iletiler, dolandırıcıların sıkça kullandığı yöntemler arasında yer alıyor. Resmi Kayıt Kontrolü: Rezervasyon yapılacak tesislerin turizm tesisi belgesinin resmi kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmeli. Bu kontrol için "www.tursab.org.tr" ve "www.kulturturizm.gov.tr" adreslerinden sorgulama yapılabilir. ETBİS Kaydı: Seyahat acentesi veya turizm tesisinin resmi internet sitesinde yer alan bilgilerin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmeli. Dolandırıcılık Yöntemlerine Karşı Uyanıklık: Otellerin veya seyahat şirketlerinin internet sitelerinin kopyalanması gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunmalı. Doğrulama Yapılması: Online rezervasyon yapıldıktan sonra ilgili otelin telefon numarası üzerinden doğrulama yapılmalı. Detaylı Araştırma: Çok düşük fiyatlarla rezervasyon yapılan tesisler hakkında detaylı araştırma yapılmalı. Ödeme Güvenliği: Ödemeler mümkünse otel girişinde yapılmalı. Bu imkanın olmadığı durumlarda, acente şirketine veya ilgili otele ait resmi hesaplara ödeme yapılmalı. Otel yetkilisi olduğunu iddia eden kişilere ait hesaplara kesinlikle ödeme yapılmamalı.

Vatandaşların tatil planlarını güvenli bir şekilde yapabilmeleri ve dolandırıcılara karşı korunmaları için bu uyarılara dikkat etmeleri önem arz ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, bayram tatili öncesinde vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almalarını ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında hemen ilgili birimlerle iletişime geçmelerini tavsiye ediyor.