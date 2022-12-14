Türk Kadınlar Birliği Başkanı Semiramis Zehra Karataş, Aliköyü’ndeki Anaokulunun 3 sınıfının tefrişini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Tüm ihtiyaçlarını karşıladığımız Anaokulumuzun açılışını inşallah 16 Aralık Cuma günü gerçekleştireceğiz” dedi.Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bursun yanı sıra eğitime yaptığı katkı ve desteklerle de bilinen Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi şimdi de Merkeze bağlı Aliköyü’nde bulunan Aliköy-K.Hacılar Anaokulunu donatmak için bir süre önce kolları sıvamıştı. Bir süredir devam eden çalışmalar tamamlandı ve Anaokulunun tüm sınıflarının htiyaçları Türk Kadınlar Birliği tarafından karşılanarak giderilmiş oldu.Bu konuda edinilen bilgilere göre, 96 üyesi bulunan Türk Kadınlar Birliği Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, kendilerinin geçtiğimiz yıllarda da Sütçüler, Dinar ve Keçiborlu’daki köylerdeki okulların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, “Dernek çalışmalarımız arasında önceliğimiz öğrenciler. Geçen yıllarda Sütçüler, Dinar, Keçiborlu ve köylerimizin okullarının ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık.Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yıl ki çalışmalarının başında anaokullarının restore edilmesi, çocukların katılımlarının arttırılması geliyor. Bu konuda belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşları katkıda bulunuyor. Bizde milli eğitim müdürlüğüne müracaat ettik ve Aliköyü’ndeki ana sınıfına bizlerde buna katkı sağlıyoruz. Böylece velilerimize ve öğrencilerimize de bir moral oluyor. Bu çalışmalarla ayrıca bir sivil toplum kuruluşu, bir dernek nedir onu anlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.