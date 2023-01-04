Trafik sigortasındaki yeni düzenleme iyi sürücüyü kötü sürücüden ayıracak!

Yeni yılla birlikte trafik sigortası fiyatı sürücünün kaza sayısına göre belirlenecek.



Buna göre, "Çok riskli sürücüler" poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek. "Çok iyi sürücüler" ise yüzde 50 indirim alacak.

Zorunlu trafik sigortasında yeni "poliçe ödeme sistemine" geçildi.



Sicili temiz sürücüye indirimli kazası fazla olanaysa zamlı tarife uygulanacak.



İYİ SÜRÜCÜYE YÜZDE 50 İNDİRİM



Zorunlu trafik sigortasına "sıfır" ve "sekiz" basamakları eklendi.

İlk kez trafik sigortası yaptıran aracın basamak sayısı "dört", kazasız sürücünün basamağı ise "sekiz" olacak. Bu basamaktaki sürücü, yüzde 50 indirimli poliçeye hak kazanacak.



''SIFIR''DAKİ SÜRÜCÜLER POLİÇESİNİ YÜZDE 200 ZAMLI ÖDEYECEK



Kaza sayısı arttıkça basamak sayısı düşecek. "Çok riskli sürücü" "sıfır" basamağında yer alacak ve poliçesini yüzde 200 zamlı ödeyecek.

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyon Başkanı Tarusan Bağcı, kötü sürücüyle iyi sürücü arasındaki uçurumun da burada açıldığını söyledi.



HER SÜRÜCÜNÜN ''SİCİL BELGESİ'' OLACAK



Basamak sayısı düştükçe yaptırımlar da artacak.

Kazası çok olandan psikolojik test istenecek, rehabilitasyon süreci başlatılabilecek.

Ayrıca her sürücünün "sürücü sicil belgesi" olacak. Böylece istihdam edilen sürücünün geçmişine kolaylıkla erişilebilecek.



KAZA YAPAN SÜRÜCÜ BAZ ALINACAK



Kişi esaslı poliçe de devreye girdi. Aracın sahibi değil, aracı kullanırken kaza yapan sürücü baz alınacak. Düzenleme 1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girdi.