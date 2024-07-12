Ayhan Elektrik’ten Görüntülü Diafon Sistemlerinde Büyük Kampanya!

Isparta’da en şık ve dekoratif aydınlatma ve elektrik tesisat ürünleri denince akla gelen ilk isim olan Ayhan Elektrik, müşterilerini yine memnun edecek bir kampanya ile karşınızda!

Görüntülü Renkli Diafon Sistemlerinde Eşi Benzeri Görülmemiş Fırsat!

Ayhan Elektrik, 10 daire ve üzeri görüntülü renkli diyafon sistemlerinde daire başı sadece 1500 TL’ye muhteşem bir kampanya sunuyor. Bu fırsat kablolama hariç olup, ücretsiz keşif hizmeti de içermektedir. Sesli diyafonunuzu anında daha güvenli ve kullanışlı görüntülü diyafonla değiştirin. Hem güvenlik hem de konfor açısından büyük avantaj sağlayan bu sistemle ailenizi güvence altına alın.

Görmeden İnanmayın!

Site yöneticinizden sesli diyafonunuzu hemen görüntülü diyafonla değiştirmesini isteyin ve bu fırsatı kaçırmayın. Ayhan Elektrik, hem ürün kalitesi hem de müşteri memnuniyeti ile sizlere en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Şube ve İletişim Bilgileri:

Şube 1: Bağlar Mahallesi, 110 Cadde, No: 79/21 (İrfan Camii Yanı)

Şube 2: Hisar Mahallesi, 144 Cadde, Demirköprü

Telefon Numaraları:

0246 228 88 44

0544 463 71 34 (Ramazan Ayhan)

Instagram:

@ayhanelektrikaydinlatma32

Ayhan Elektrik’in sunduğu bu büyük kampanyadan faydalanmak için acele edin! Ailenizi ve sevdiklerinizi daha güvende tutmanın tam zamanı. Görmeden inanmayın, hemen Ayhan Elektrik’i ziyaret edin!















