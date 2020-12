MEB'den son dakika LGS ve YKS kararı! Herkes merak ediyordu

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, LGS ve YKS sınavlarının kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağını duyurdu. Ayrıca süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirileceği açıklandı.



Son dakika haberi: Pandemi sürecinde eğitimde sınavların ertelenmesiyle birlikte LGS ve YKS sınavının müfredatında bir değişiklik yaşanacak mı sorusu akıllarda dolaşıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.



TÜM MÜFREDATTAN SORUMLU OLACAKLAR

“Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir.



ÖĞRENCİLERE DESTEK VE TAVSİYE

Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir” denildi.



LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamada, LGS kapsamında düzenlenecek merkezî sınava katılacak öğrenciler için hazırlanan bu yılki ilk örnek soru kitapçığının aralık ayı itibarıyla 8’inci sınıf öğrencilerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.



Açıklamada, örnek soru kitapçıklarının 2018-2019 öğretim yılından beri yayımlandığı, 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek sorunun yayımlandığı hatırlatıldı. Kullanıma sunulan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı. Örnek soruların, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek LGS’ye yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edeceği bildirildi.