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Ekonomi haber: 'Altın için son fırsat' uyarısı!

Ekonomi haber: 'Altın için son fırsat' uyarısı!
ISPARTA
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'Altın için son fırsat' uyarısı! Fiyatlarda yeni atak sürpriz olmayacak

Piyasalardaki son durumu değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Dolar kuru ve ons tarafındaki düşüşlerin aynı aya denk gelmesiyle beraber gram tarafında ciddi düşüşlere yaşandığını belirterek altın alacaklara ve altını olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Aşı iyimserliği ile beraber altının ons tarafında yaşanana düşüş ve iç piyasa dolar kurundaki gerileme altının gram fiyatını sert vurdu. Altın gramı yüzde 18'lık bir değer kaybı ile 100 TL birden geriledi. Piyasalarda son durumu  değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "500 TL üzerinde altın fiyatlarında panik alımı yapılmamasını sık sık ifade etmiştik. Alım seviyelerini beklemek gerektiğini belirtmiştim. Kasım ayında altın fiyatlarında hem ons tarafından hem de gram tarafında sert düşüşler gördük.  Altının ons fiyatındaki düşünün nedeni aşı iyimserliği ve küresel piyasalarda yatırımcıların altın ve gümüş satarak hisse senedi almasıyla beraber piyasalarda iyimserliğin artması. İç piyasalarda Merkez Bankası’nın faiz artırması, görev değişikliği gibi etkenler dolar kurunda sert düşüşlere neden olarak 8,58 TL’den 7,50 TL bandına çekildi." dedi.

"BU DÜŞÜŞLER UZUN SÜRMEZ"

Dolar kurundaki düşüş ve ons tarafındaki düşüş aynı aya denk geldiği için altının gram fiyatındaki düşüşlerde kaçınılmaz oldu. 1 ay içerisinde altının on fiyatında 200 dolar gibi yüzde 10’luk bir düşüş oldu. Altının gram fiyatı 540 TL seviyesinden 440 TL seviyesine kadar 100 TL’lik bir düşüş gösterdi.
 
Bu değer kayıpları ve düşüşler uzun sürmez, yatırımcılar şuanda bir alım fırsatı sunuyor. Çünkü vaka sayılarındaki artışlar, yeni kısıtlamalar ve ekonomik daralmalar emtia fiyatlarını yukarı yönlü destekleyecek. Yerli yatırımcılar bu düşüşleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli, elinde altın olan vatandaşlar ise panik satışı yapmamalı zarar ederler.

"YUKARI ATAK SÜRPRİZ OLMAZ"

Altının gram fiyatında 430-480 TL aralığını takip etmeye devam ediyoruz ama kısa vadede 430-450 TL bant aralığı. Bu aralık vatandaşlara iyi bir alım fırsatı sunacaktır. Altının ons tarafındaki düşüşler 1765 dolar seviyesinde sınırlı kalıyor. 1750-1850 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz ama yukarı yönlü ataklar sürpriz olmayacaktır. 2021 yılının ilk çeyreğine kadar yine altın fiyatlarında yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyorum ama 2021 yılının ilk çeyreğinde Şubat olabilir Mart olabilir altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler görme olasılığımız kuvvetli bu dönemde de yatırımcılara iyi bir alım fırsatı verecektir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 455 TL
  • Çeyrek Altın: 747 TL
  • 22 ayar bilezik: 419 TL
  • Altın ons: 1812
  • Cumhuriyet altını: 2,980 TL
  • Yarın altın: 1,503 TL
  • Reşat altın: 3,013 TL

 

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