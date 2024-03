Her zaman bir arada olduk

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Zafer Mahallesinde Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, talep ve önerileri dinlerken, mahalleye taziye evi ve Cemevi yapacaklarını söyledi.Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Zafer Mahallesindeki buluşmasında vatandaşlar tarafından davul zurnalar arasında alkışlar eşliğinde karşılandı. Vatandaşlar, Başkan Başdeğirmen’in kendilerini ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları attı, “Başkanımızı ikinci dönemde de başımızda görmek istiyoruz” dedi.Birlik beraberlik ve iş birliği mesajları veren Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, “Sizlerle birçok iş birliğinde beraber olduk. Birlik, beraberlik içinde vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap verme gayretinde bulunduk. Her zaman vatandaşlarımızla iç içe, istişare ile çalışmalar yaptık. Bizim için can dostluğu, arkadaşlık, kardeşlik, hemşehrilik duygularımız sonuna kadar daim olacaktır. Hep birlikte oturduk, hep birlikte düğünümüzde, cenazemizde, hastalıkta, sağlıkta bir arada olduk” şeklinde konuştu.Sosyal çalışmalara ilişkin bilgiler de veren Başkan Başdeğirmen, “Mahallemizde en kısa zamanda taziye evi ve Cemevi yapacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” ifadelerinde bulundu.