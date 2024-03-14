Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçilere Müjdeli Haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik olarak gerçekleştirilecek destek ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Bu ödemelerle birlikte çiftçilere toplamda 3 milyar 870 milyon lira tutarında destek sağlanacak.Çiftçilere destek verilmesine devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yardımların her ay farklı günlerde hesaplara yatırıldığını belirtti. Mart ayında yapılan ödemelerin ardından çiftçilere yönelik yeni bir ödeme yapılacağı duyuruldu.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cuma günü saat 18.00'den itibaren çiftçilere toplamda 3 milyar 870 milyon TL'nin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.Bu ödemenin içeriğinde anaç koyun, keçi desteği ve sürü yenileme desteği gibi birçok başlıkta toplam 389 bin 765 üreticiye destek sağlanacak. Toplamda 3 milyar 870 milyon lira tutarındaki bu ödemeler, çiftçilerin elini rahatlatacak ve üretimlerine destek olacak.