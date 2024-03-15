CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta'ya Miting İçin Geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları kapsamında 15 Mart Cuma günü Isparta'da halkla buluşacak. Isparta'nın siyasi atmosferine önemli bir katkı sağlayacak olan bu etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda saat 15.30'da başlayacak.Isparta halkı, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde gerçekleşecek mitinge davetlidir. Özel, halka hitap ederek CHP'nin vizyonunu ve projelerini anlatacak, seçim öncesi önemli mesajlarını iletecek.Bu kapsamlı buluşmada, Isparta'nın farklı kesimlerinden vatandaşlar, CHP'nin sesini ve çözüm önerilerini dinleme fırsatı bulacaklar. Katılımın yoğun olması ve etkinin geniş kitlelere ulaşması beklenmektedir.Tüm Isparta halkı, 15 Mart Cuma günü saat 15.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge davetlidir. Siyasi bilinçlerini ve taleplerini paylaşmak için önemli bir fırsat olan bu etkinlikte yerlerini almayı unutmasınlar.