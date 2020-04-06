PTT ücretsiz dağıtacak: Her eve 5 maske

ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

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Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.Koronavirüsle mücadele kapsamında pazar ve market gibi kalabalık ortamlarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından, Her vatandaşa haftalık 5 adet Cerrahi Maske ücretsiz dağıtılması kararı alındı. PTT, vatandaşlara ücretsiz maske verecek. Maskeler, evlere ücretsiz olarak ulaştırılacak.PTT'nin sitesinde ücretsiz maske almak için izlenmesi gereken yol şöyle anlatıldı: