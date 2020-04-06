Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte 20 bin 65 test yapıldı, 3 bin 135 kişiye tanı kondu, 73 kişi hayatını kaybetti, 256 hasta iyileşti. Türkiye'de vaka sayısı 27 bin 69, ölü sayısı ise 574'e yükseldi.Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı.Son 24 saatte 20 bin 65 test yapıldı, 3 bin 135 kişiye tanı kondu, 73 kişi hayatını kaybetti, 256 hasta iyileşti.Türkiye'de vaka sayısı 27 bin 69, ölü sayısı ise 574'e yükseldi.Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.