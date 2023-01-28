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Isparta Mobilya'nın yaptığı projelerden örnekler...







































































































































































Mobilya sektöründe tasarım ve kalite konusunda fark oluşturan Isparta Mobilya, başlattığı değişim serüvenini her geçen gün geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Isparta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türker, sıfırdan başlayan başarı hikayesini, mobilya sektöründeki vizyonunu, sektörün geleceğini ve hedeflerini Isparta Haber Ajansı muhabirine anlattı. İtibarın sermayeden daha kıymetli olduğunu ifade eden Osman Türker,dedi.Mobilya imalatı ve iç dizayn tasarım alanında tüm eğitim ve belgelere sahip genç girişimci Osman Türker bu başarı hikayemizde öncelikle babam Mehmet Türker ve emektar ustalarını tebrik ettiğini ifade etti.Osman Türker sözlerine şöyle devam etti:Dedi.Isparta Mobilya 2022 yılında marka tescili almış olup www.ispartamobilya.com üzerinden çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaktadır.