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Hedefimiz Mobilya sektöründe bir Türkiye Markası Olmak

Hedefimiz Mobilya sektöründe bir Türkiye Markası Olmak
ISPARTA
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Hedef, Türkiye Markası Olmak

KALİTE VE TASARIMDA FARK YARATAN ISPARTA MOBİLYA'NIN HEDEFİ TÜRKİYE MARKASI OLMAK
Mobilya sektöründe tasarım ve kalite konusunda fark oluşturan Isparta  Mobilya, başlattığı değişim serüvenini her geçen gün geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Isparta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Osman Türker, sıfırdan başlayan başarı hikayesini, mobilya sektöründeki vizyonunu, sektörün geleceğini ve hedeflerini Isparta Haber Ajansı muhabirine anlattı. İtibarın sermayeden daha kıymetli olduğunu ifade eden Osman Türker, “İşinizi kaliteli yapıyorsanız krizler bir girişimci için geçerli değil. Ekonomi kötüymüş, piyasa kötüymüş, rakipler zormuş, biz hiçbirisiyle ilgilenmiyoruz babamın dediği gibi işimize bakıyoruz.” dedi.
Mobilya imalatı ve iç dizayn tasarım alanında tüm eğitim ve belgelere sahip genç girişimci Osman Türker bu başarı hikayemizde öncelikle babam Mehmet Türker ve emektar ustalarını tebrik ettiğini ifade etti.

Osman Türker sözlerine şöyle devam etti: ''Türkiye gerçekten ekonomik olarak inişli çıkışlı bir ülke. Ben bütün genç yatırımcılara, genç girişimcilere hiçbir şekilde vazgeçmesinler diyorum çünkü siz işinizi kaliteli yapıyorsanız, krizler sizin için geçerli değildir. Babamın sürekli dile getirdiği bir şeyler vardı. Biz bazen olumsuzluklarla kendimizi demorize ederken o, “İşimize bakalım oğlum” derdi. Bu cümleyi kendimizi o kadar düstur edindik ki gerçekten ekonomi kötüymüş, piyasa kötüymüş, rakipler zormuş biz hiç biri ile ilgilenmiyoruz,  babamın dediği gibi işimize bakıyoruz. Hedefimiz önce mobilya ve iç tasarımda şehrimizin adını alan firmamızı Türkiye'de sonra dünya çapında bir marka haline getirmek.'' Dedi.

Not: Isparta Mobilya 2022 yılında marka tescili almış olup www.ispartamobilya.com üzerinden çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Göz alıcı, sağlam ve dekoratif yaşam alanları oluşturan Isparta Mobilya, tasarım kategorileri şu şekilde;
  • Dekorasyon ve Anahtar Teslim İnşaat
  • Yüklük, Mutfak, Vestiyer Projeleri
  • Yatak Odası ve Çocuk Odası İmalatı
Isparta Mobilya yetkilileri Mehmet ve Osman Türker: “Etikete değil kaliteye önem veren, alırken kazanmak isteyen herkesi mağazamıza bekliyoruz”

Akdeniz’in En Büyük Mobilya İmalatçısı
  • Fabrikadan Halka
  • %100 kalite %50 uygun fiyat
  • Özel proje hizmetlerimiz mevcuttur
  • Tasarım & iç mimarlık
Adres: Sanayi mahallesi 3231 sokak No:5 ISPARTA
Osman Türker Telefon: +90 541 862 80 35
Mehmet Türker Telefon: +90 543 601 01 84

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Isparta Mobilya'nın yaptığı projelerden örnekler...
 
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