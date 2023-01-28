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Vali Baruş Şarkikaraağaç ilçesini Ziyaret Etti

Vali Baruş Şarkikaraağaç ilçesini Ziyaret Etti
ISPARTA
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Vali Baruş Şarkikaraağaç ilçesini Ziyaret Etti
İlçelere yönelik çalışma ziyaretlerini sürdüren Vali Aydın Baruş Şarkikaraağaç’a giderek bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Vali Baruş ilçede Kaymakam Talha Atılay Teymur, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve kamu görevlileri tarafından karşılandı.
İlçede ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Baruş, burada kaymakamlık birimlerinde denetimlerde bulunarak Kaymakam Talha Atılay Teymur’dan ilçeyle ilgili brifing aldı.
Vali Baruş ardından beraberinde Şarkikaraağaç protokolü ve il müdürlerinin katılımı ile Kızıldağ Kadın Girişimci Kooperatifi’ne İl Özel İdaresi’nin katkıları ile yapılan kooperatif binasını ziyaret ederek kooperatifin bölümlerini inceledi.
Vali Baruş’un incelemelerde bulunduğu bir diğer yer ise geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmaları bitirilen ve hizmete alınan Şarkikaraağaç Dr. Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesi Ek Binası oldu. Burada ek binanın bölümleri inceleyen Vali Baruş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya’dan bilgi aldı.
Vali Aydın Baruş ardından Şarkikaraağaç ilçesinin iki beldesinden biri olan Çarıksaraylar Belediyesi’ni ziyaret ederek ilçede devam eden yatırım ve çalışmalarla ilgili Kasaba Belediye Başkanı Mehmet Bingöl’den brifing aldı.
İlçenin bir diğer beldesi olan Çiçekpınar Kasabası’nı da ziyaret eden Vali Baruş, kasabada devam eden yatırımlar ve belediyenin yürüttüğü çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Memiş Kaynak’tan brifing aldı.
Kasabada açılan dikiş nakış ve el sanatları kurusunu ziyaret eden Vali Baruş, kursa katılan kadınlarla bir süre sohbet etti.
Şarkikaraağaç Belediyesini de ziyaret eden Vali Baruş, Belediye Başkanı İsa Çarkacı’dan ilçede devam eden yatırımlara ilişkin bilgi aldı.
Vali Aydın Baruş beraberindeki heyetle birlikte son olarak Kızıldağ Milli Parkı’nı ziyaret etti. Dünyada sadece belli noktalarda bulunan mavi sedir orman ağaçları arasından Kzıldağ Oteli’nin bulunduğu bölgeye yürüyen Vali Baruş, mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait otelin bölümlerini gezerek otelle ilgili bilgi aldı.
Kamu - kurum müdürleri ile çalışma ziyareti kapsamında Şarkikaraağaç ilçesine yararlı bir ziyaret geçekleştirdiklerini söyleyen Vali Aydın Baruş, ilçede Kızıldağ Milli Parkı ile bütünleşen bir turizm planladıklarını söyledi.
Vali Baruş, “Kadın Kooperatiflerimizdeki hanımların üretmiş oldukları yerel ürünleri pazarlayabilecekleri aynı zamanda günlük satışlarını yapabilecekleri bir merkez oluşturduk. Biz kadınlarımızın emeğinin değerlenmesini istiyoruz. Bulundukları yerde kadınlarımızın daha aktif şekilde ekonomiye katılmasını istiyoruz. Bu çerçevede bütün kadın kooperatiflerimize de elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve yapmayan devam edeceğiz Şarkikaraağaç ilçe temaslarımız sırasında 2 beldemizi ziyaret ettik. incelemeler kapsamında ilk Çarıksaraylar, ardın da Çiçek Pınar belediye başkanlarımızı ziyaret ederek devam eden çalışma konularıyla ilgili olarak bilgi aldık sorunlarını öğrendik. Tarımsal faaliyetlerle ilgili kendilerinden aldığımız bilgiler çerçevesinde çiftçimize verebileceğimizi destekler üzerinde istişarelerde bulunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde Şarkikaraağaç’a tarımsal faaliyetleri destekleyici bir takım hem Tarım Müdürlüğümüz hem İl Özel İdaremiz bazı çalışmalarda bulunulacaklar.
Vali Aydın Baruş konuşmasında “Temaslarımız kapsamında şu anda Kızıldağ Milli Parkı’ndayız. Burası çok güzel bir yer. Burada bulunan tesislerimizi daha iyi hale getirmek için Milli Park içerisindeki yollarımızı yeniledik. İl Özel İdaremiz bu yıl önemli miktarda burada sıcak asfalt çalışması yaptı. İçinde bulunduğumuz oteli de turizme kazandırmak, daha hareketli bir hale getirmek ve buraya insanların gelerek dinlenmesini sağlamak amacıyla bazı düşüncelerimiz var. Buraları daha aktif hale getirerek Şarkikaraağaç’ı Kızıldağ Milli Parkı ile birlikte bir turizm uğrak noktası olma noktasında iyi bir yerlere getiririz diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Vali Aydın Baruş’un Şarkikaraağaç ziyaretine Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Tarım ve Orman il Müdürü Eyüp Adıgüzel, Doğa ve Milli Parklar Isparta şube şefi Hasan Eryiğit ve İl Kültür ve Turizm müdür Yardımcısı Osman Çot eşlik etti.
 
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