2024 Yılı SUDUM Toplantısı Gerçekleştirildi

Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUDUM), 2019 yılında faaliyete geçmiş ve 2024 yılı olağan toplantısını Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda gerçekleştirmiştir. Toplantı, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapılmıştır.Toplantıda, SUDUM'un yüksek teknoloji ürünü cihazlarla çeşitli alanlarda yerel ve ulusal kamu ile özel sektör kuruluşlarına sunduğu hizmetler değerlendirilmiştir. Bu hizmetler arasında fiziksel-kimyasal analizler, mikrobiyolojik analizler, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri ve moleküler tanımlama analizleri bulunmaktadır. Merkez Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer, katılımcılara bu çalışmaları içeren bir sunum yapmıştır.Vali Baruş, Isparta'nın tıbbi aromatik bitkilerin başkenti olarak bilindiğini ve böyle bir merkezin sektöre önemli katkılar sağladığını vurgulamıştır. Toplantıda, yeni projeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağı belirtilmiştir. Bu tür toplantılar, yerel kalkınma ve sektörel gelişim için önemli bir platform sağlamaktadır.